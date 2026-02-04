Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 19:58

Организаторы церемонии открытия ОИ пошли на крайние меры с билетами

Организаторы ОИ в Италии решили продавать два билета по цене одного из-за спроса

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
В связи с низким спросом к предстоящим зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии организаторы предложили специальную акцию, передает La Repubblica. Теперь каждый желающий может купить два билета на соревнования по цене одного.

Церемония открытия запланирована на стадионе «Сан-Сиро» в Милане на 6 февраля. Тем не менее, за два дня до события почти 10 тыс. билетов, включая все категории, остаются нераспроданными.

Оргкомитет Игр предоставил покупателям специальное предложение: при покупке одного билета стоимостью от €260 (23,6 тыс. рублей) до €2026 (184,5 тыс. рублей) второй билет можно получить бесплатно. Акция доступна для различных категорий клиентов и была анонсирована в клубной рассылке для фанатов футбольного клуба «Милан».

Ранее МОК объявил, что российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, не примут участия в параде на церемонии открытия Олимпийских игр. Хотя атлеты и не смогут пройти по стадиону, им будет разрешено присутствовать на церемонии как в Милане, так и в горных районах.

