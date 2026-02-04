США могут выдвинуть невыполнимые требования Украине на переговорах в Абу-Даби, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, попытки украинского президента Владимира Зеленского обвинить Россию в срыве энергетического перемирия, а также слова министра обороны Михаила Федорова о плане уничтожения 50 тыс. российских солдат ежемесячно ухудшат позиции их делегации на встрече в ОАЭ.

Украинские политики говорят о том, что необходимо дальше убивать русских. [Президенту США Дональду] Трампу и республиканцам такие посылы очень сильно не понравились, поэтому Киев в текущих переговорах выглядит не самым лучшим образом с точки зрения репутации. Есть такое ощущение, что они аутсайдеры. У них маниакальное желание уничтожить не только свое украинское население, которое сейчас сильно сокращается в результате этого военного конфликта, но и граждан России. Это приводит к тому, что отношения между Зеленским и Трампом еще сильнее ухудшатся. На текущих переговорах американцы могут выдвинуть такие нереальные условия Украине, что те просто попадут впросак, — объяснил Самонкин.

Политолог отметил, что подобные заявления украинских политиков несут большие репутационные риски для переговорной группы. На текущих переговорах Киев может столкнуться с жесткой критикой и непростыми вызовами, резюмировал он.

Ранее обозреватели Politico заявили, что конфликт на Украине может завершиться уже весной текущего года при условии результативности переговоров в Абу-Даби. По данным украинских и американских источников, текущий раунд консультаций оценивается как более перспективный, так как обе стороны начали вести себя более конструктивно.