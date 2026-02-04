Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 20:02

Оверчук призвал защитить рынок от наплыва товаров из-за тарифов США

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские власти готовы ввести меры для защиты внутреннего рынка от потока товаров из стран, которые сталкиваются с повышенными тарифами со стороны США, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. По его словам, которые передает ТАСС, продавцы, потерявшие доступ к американскому рынку, активно ищут новые точки сбыта, что уже отразилось на статистике 2025 года. Правительство будет применять как тарифные, так и нетарифные регуляторные меры для защиты собственных производителей.

Мы смотрим, как это влияет на нас, и, соответственно, будем тоже предпринимать соответствующие меры и тарифного, и нетарифного характера для того, чтобы, с одной стороны, защищать собственных товаропроизводителей, а с другой стороны, создавать условия для свободной торговли путем заключения соответствующих соглашений, — сказал вице-премьер.

Ранее Оверчук заявил, что Россия в настоящее время осуществляет около 87% своей торговли с незападными государствами, переориентировав экономику на Восток и страны Глобального Юга. По его словам, во внешнеэкономической деятельности страны произошли структурные изменения за последние несколько лет.

Алексей Оверчук
товары
тарифы
США
рынки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе сообщили неожиданную новость о переговорах США и Ирана
Названа причина транспортного коллапса на МЦД
Женщина поправила дорожное зеркало по фэншуй и спровоцировала серию ДТП
В МИД России высказались об убийстве сына Каддафи
Евросоюзу указали на нарушение Венской конвенции в вопросе с Россией
На МЦД произошел транспортный коллапс
Рубио раскрыл, когда станет известно о прогрессе на переговорах по Украине
Бурлакова пополнила коллекцию наград на чемпионате Европы
Бубнов предложил Карпину уехать в Эстонию
В МЧС раскрыли подробности тушения пожара на тамбовской станции
Оверчук призвал защитить рынок от наплыва товаров из-за тарифов США
ВС России освободили Степановку и Староукраинку: что это значит для СВО
В Мичуринске был создан оперштаб после возгорания цистерн на станции
Перестрелка и похищение в Москве, полный разгром украинских ТЭЦ: что дальше
Организаторы церемонии открытия ОИ пошли на крайние меры с билетами
Путин уволил Сергея Иванова: чем известен, карьера, новое место работы
Тамбовская область может обратиться к другим регионам после ЧП
В РСПП рассказали, как будут снижать ключевую ставку
В центре Москвы загорелась АЗС
Франция потратит десятки миллионов евро на оружие для армии
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.