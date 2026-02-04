Оверчук призвал защитить рынок от наплыва товаров из-за тарифов США

Российские власти готовы ввести меры для защиты внутреннего рынка от потока товаров из стран, которые сталкиваются с повышенными тарифами со стороны США, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. По его словам, которые передает ТАСС, продавцы, потерявшие доступ к американскому рынку, активно ищут новые точки сбыта, что уже отразилось на статистике 2025 года. Правительство будет применять как тарифные, так и нетарифные регуляторные меры для защиты собственных производителей.

Мы смотрим, как это влияет на нас, и, соответственно, будем тоже предпринимать соответствующие меры и тарифного, и нетарифного характера для того, чтобы, с одной стороны, защищать собственных товаропроизводителей, а с другой стороны, создавать условия для свободной торговли путем заключения соответствующих соглашений, — сказал вице-премьер.

Ранее Оверчук заявил, что Россия в настоящее время осуществляет около 87% своей торговли с незападными государствами, переориентировав экономику на Восток и страны Глобального Юга. По его словам, во внешнеэкономической деятельности страны произошли структурные изменения за последние несколько лет.