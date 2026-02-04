Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 20:13

Бурлакова пополнила коллекцию наград на чемпионате Европы

Россиянка Бурлакова завоевала бронзу на чемпионате Европы по велотреку

Яна Бурлакова (слева) Яна Бурлакова (слева) Фото: IMAGO/Joris Verwijst/Global Look Press
Россиянка Яна Бурлакова завоевала бронзовую медаль в гите на 1000 метров на чемпионате Европы по велоспорту на треке, передает «Спорт-Экспресс». Соревнования проходят в турецкой Конье.

С результатом 1:04.171 она уступила француженке Матильде Грос (1:03.682), занявшей первое место, и итальянке Мириам Вече (1:04.106), ставшей второй. Бурлакова является действующей чемпионкой мира-2024 в гите на 500 метров, а в 2025 году она выиграла золото Европы в спринте. Новой победой Бурлакова принесла сборной России вторую медаль на ЧМ-2025. Ранее она стала четвертой в женском спринте, уступив в заездах за третье место соотечественнице Алине Лысенко.

До этого российский велогонщик Лев Гонов вышел в финал чемпионата Европы по трековому велоспорту в дисциплине индивидуального преследования. В полуфинале Гонов установил новый рекорд России, показав время 4 минуты 2,281 секунды.

Тем временем российский сенатор Наталья Никонорова выразил мнение, что запрет приносить на олимпийские объекты национальные флаги стран, спортсмены которых будут выступать в нейтральном статусе, подрывает доверие ко всему олимпийскому движению. По ее словам, спорт, в котором нет универсальных правил для каждого участника, перестает объединять людей.

