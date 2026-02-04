Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 09:27

У известной российской фигуристки ухудшилось здоровье перед Олимпиадой

Тутберидзе сообщила об ухудшении состояния фигуристки Петросян перед Олимпиадой

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Тренер Этери Тутберидзе сообщила об ухудшении здоровья российской фигуристки Аделии Петросян перед Олимпиадой-2026 в Италии. В сериале «Метод Тутберидзе» на платформе Okko она рассказала, что первые дни после Нового года спортсменка отлично справлялась, но потом вдруг возникли серьезные проблемы с ногой.

Но 5 января она вышла на утреннюю тренировку — и все заболело. Ничего не помогает. Все, она говорит, что не могу, у меня сковывает движения, все болит, — поделилась Тутберидзе.

Сама Петросян объяснила, что не может нормально повернуться, а боль распространилась по ноге. Эти проблемы возникли в самый ответственный период подготовки к Олимпийским играм.

Ранее фигуристка Александра Игнатова (до замужества — Трусова), серебряный призер Олимпиады, не смогла выйти в полуфинал чемпионата России по прыжкам на своем первом официальном старте с ноября 2022 года и после рождения сына. Она набрала 22,77 балла, допустив ошибку на тройном флипе. Параллельно спортсменка выступила и в дуэтах со своим мужем Макаром Игнатовым.

Россия
спорт
фигурное катание
Этери Тутберидзе
фигуристки
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осужденный планировал расправиться с сотрудниками ФСИН в колонии на Кубани
Сотни россиян застряли в аэропорту из-за поломки Boeing
Кровавая разборка в школе под Красноярском привела к первому увольнению
Суд смягчил меру пресечения арестованной по делу многодетных матерей
Мексиканка выучила русский, влюбилась в сибиряка и переехала в Тюмень
Воробьев рассказал об обучении операторов БПЛА в Подмосковье
На Филиппинах мощный пожар уничтожил тысячу домов
Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби с высоты птичьего полета
В Башкирии обрушилась кровля многоквартирного дома
Сироту заставили продать жилье под видом спецоперации ФСБ
Дачникам назвали одну проблему на участке, которой нужно заняться в феврале
«Жирнейший кусок»: Захарова высказалась о связи экс-принца с Эпштейном
У известной российской фигуристки ухудшилось здоровье перед Олимпиадой
Медведчук раскрыл, что похоронит договоренности по Украине
У Госдумы возникли вопросы к опеке после трагедии в Петербурге
В файлах Эпштейна нашли имена российских звезд
Белоусов раскрыл масштабы оружейных поставок для российской армии
Эстонии предрекли повторение судьбы Украины после провокаций против России
Семья застрявшей в Корее москвички попросила помощи
Тысячи пользователей нейросети по всему миру столкнулись со сбоями
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.