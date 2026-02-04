У известной российской фигуристки ухудшилось здоровье перед Олимпиадой Тутберидзе сообщила об ухудшении состояния фигуристки Петросян перед Олимпиадой

Тренер Этери Тутберидзе сообщила об ухудшении здоровья российской фигуристки Аделии Петросян перед Олимпиадой-2026 в Италии. В сериале «Метод Тутберидзе» на платформе Okko она рассказала, что первые дни после Нового года спортсменка отлично справлялась, но потом вдруг возникли серьезные проблемы с ногой.

Но 5 января она вышла на утреннюю тренировку — и все заболело. Ничего не помогает. Все, она говорит, что не могу, у меня сковывает движения, все болит, — поделилась Тутберидзе.

Сама Петросян объяснила, что не может нормально повернуться, а боль распространилась по ноге. Эти проблемы возникли в самый ответственный период подготовки к Олимпийским играм.

