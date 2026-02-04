В США не смогли предоставить новых сведений о судьбе ДСНВ Рубио заявил, что не может дать новых объявлений о судьбе истекающего ДСНВ

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на данный момент не располагает новой информацией о судьбе Договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией, передает РИА Новости. Он истекает 5 февраля.

У меня сейчас нет никаких объявлений по поводу ДСНВ, — прокомментировал Рубио.

Договор, подписанный в 2010 году, ограничивал число стратегических носителей и боезарядов. В феврале 2023 года Россия временно прекратила свое участие в этом соглашении. В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин объявил, что Москва готова в течение года после окончания срока действия договора придерживаться его количественных ограничений, если США также проявят взаимность.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает настаивать на реализации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, но до сих пор не получила отклика от США. Он отметил, что российская сторона сохраняет готовность к обсуждению этого предложения.

До этого в МИД РФ заявили, что отсутствие реакции со стороны Белого дома на договор ДСНВ рассматривается как ответ. Перед истечением срока действия документа никаких демаршей не планируется, отметил заместитель главы ведомства Сергей Рябков. По его мнению, у американской стороны было достаточно времени, чтобы осмыслить российские предложения.