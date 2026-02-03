Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 10:56

В МИД России исключили демарши за полтора дня до истечения срока ДСНВ

Замглавы МИД Рябков: Россия не будет делать демаршей перед истечением срока ДСНВ

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия не будет делать демаршей Соединенным Штатам перед истечением срока действия ДСНВ, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, отсутствие ответа со стороны Белого дома — тоже ответ.

В остающиеся полтора дня до формального истечения срока действия ДСНВ мы не будем никакие демарши или официальное обращение адресовать американцам. Все, что нужно, мы сделали раньше, своевременно, заблаговременно, у них было много времени, для того чтобы все это осмыслить, — отметил он.

ДСНВ, подписанный в 2010 году и истекающий 5 февраля 2026 года, устанавливает строгие лимиты на количество стратегических носителей и боезарядов. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в договоре. В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы в течение года после истечения срока действия ДСНВ соблюдать его количественные ограничения при условии взаимности со стороны США.

Ранее Рябков заявил, что диалог России с Соединенными Штатами по стратегической стабильности невозможен без коренного пересмотра враждебного курса Вашингтона. По словам дипломата, обособления таких переговоров от военно-политической ситуации быть не может.

