В МИД России исключили демарши за полтора дня до истечения срока ДСНВ

Россия не будет делать демаршей Соединенным Штатам перед истечением срока действия ДСНВ, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, отсутствие ответа со стороны Белого дома — тоже ответ.
В остающиеся полтора дня до формального истечения срока действия ДСНВ мы не будем никакие демарши или официальное обращение адресовать американцам. Все, что нужно, мы сделали раньше, своевременно, заблаговременно, у них было много времени, для того чтобы все это осмыслить, — отметил он.
ДСНВ, подписанный в 2010 году и истекающий 5 февраля 2026 года, устанавливает строгие лимиты на количество стратегических носителей и боезарядов. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в договоре. В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы в течение года после истечения срока действия ДСНВ соблюдать его количественные ограничения при условии взаимности со стороны США.
Ранее Рябков заявил, что диалог России с Соединенными Штатами по стратегической стабильности невозможен без коренного пересмотра враждебного курса Вашингтона. По словам дипломата, обособления таких переговоров от военно-политической ситуации быть не может.