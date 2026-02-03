Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 12:52

Кремль сообщил об отсутствии реакции Вашингтона на предложения по ДСНВ

Песков: Россия так и не получила ответа от США на предложения по ДСНВ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Инициатива Москвы по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) по-прежнему остается актуальной, однако Россия до сих пор не получила ответа от американской стороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что предложение остается «на столе».

Мы по-прежнему не получили ответа американцев на эту инициативу, — рассказал Песков.

Подписанный в 2010 году и истекающий 5 февраля 2026 года договор устанавливает строгие лимиты на количество стратегических носителей и боезарядов. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в договоре. В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы в течение года после истечения срока действия ДСНВ соблюдать его количественные ограничения при условии взаимности со стороны США.

Ранее в МИД РФ заявили, что отсутствие ответа со стороны Белого дома по поводу договора ДСНВ само по себе считается ответом. Никаких демаршей перед истечением срока документа не планируется, сообщил замглавы ведомства Сергей Рябков. По его словам, у американской стороны было достаточно времени для осмысления российских инициатив.

ДСНВ
США
Россия
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армения открестилась от участия в ОДКБ
В Госдуме объяснили выдвижение Уорша на пост главы ФРС
Девушка попыталась поджечь ТЦ и «попалась» росгвардейцам
В Омске водитель легковушки устроил ДТП и вылетел из машины
Автоюрист оценил ужесточение правил техосмотра машин
Эксперт объяснила, когда громкий смех может стать причиной для увольнения
В афганских вузах будут учить медицине пророка
ВЦИОМ раскрыл, как часто россияне сталкиваются со сверхурочной работой
Врач предупредила о последствиях покраснения рук на морозе
«Они дождутся»: депутат о словах Рютте про войска НАТО на Украине
«Война против всех»: политолог назвал главную жертву файлов Эпштейна
Волонтер раскрыла неизвестные детали обнаружения тела Паши из Петербурга
Врач напомнила о разрушительном влиянии вейпов на организм подростков
Хакеры «уронили» сервис ТЦК, через который людей отправляют на фронт
Песков назвал морозы в Москве обычным явлением
Эпштейн обсуждал с разрабом Call of Duty «индоктринацию детей»
Биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026
На Солнце произошла мощная вспышка
Операция в КНР, особняк за 500 млн, отношения с шаманом: как живет Гагарина
Юрист ответил, как могут наказать семью напавшего на школу в Уфе ученика
Дальше
Самое популярное
Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев
Страны СНГ

Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.