Кремль сообщил об отсутствии реакции Вашингтона на предложения по ДСНВ Песков: Россия так и не получила ответа от США на предложения по ДСНВ

Инициатива Москвы по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) по-прежнему остается актуальной, однако Россия до сих пор не получила ответа от американской стороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что предложение остается «на столе».

Мы по-прежнему не получили ответа американцев на эту инициативу, — рассказал Песков.

Подписанный в 2010 году и истекающий 5 февраля 2026 года договор устанавливает строгие лимиты на количество стратегических носителей и боезарядов. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в договоре. В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы в течение года после истечения срока действия ДСНВ соблюдать его количественные ограничения при условии взаимности со стороны США.

Ранее в МИД РФ заявили, что отсутствие ответа со стороны Белого дома по поводу договора ДСНВ само по себе считается ответом. Никаких демаршей перед истечением срока документа не планируется, сообщил замглавы ведомства Сергей Рябков. По его словам, у американской стороны было достаточно времени для осмысления российских инициатив.