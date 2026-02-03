Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 06:25

Дмитриев указал на беспокойство Обамы из-за истечения срока ДСНВ

Барак Обама Барак Обама Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заметил: экс-президент США Барак Обама обеспокоен тем, что время для согласия Штатов на продление действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с РФ истекает. Он оценил слова Обамы в соцсети X.

Время истекает для согласия США на продление ДСНВ, последнего договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией. Даже храбрый Обама обеспокоен, — отметил Дмитриев.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко указал, что отказ США от продления ограничений, установленных Договором о стратегических наступательных вооружениях, не станет для России катастрофой. Тем не менее он подчеркнул, что Москва выступает за соблюдение всех установленных договором мер.

До этого бывший старший директор Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал выразил мнение, что Соединенные Штаты и Россия обладают всеми возможностями для быстрого продления на год действия ограничений, установленных ДСНВ. Он считает, что технические и политические препятствия для соглашения минимальны.

Барак Обама
ДСНВ
Кирилл Дмитриев
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России установили даты весенних каникул у школьников
В ГД захотели включить уход за ребенком в стаж для досрочной пенсии
Президент Италии призвал к перемирию во время Олимпиады
В Москве вскрыли аферу межрегиональной ОПГ с ущербом на 1 млрд рублей
В ГД рассказали о правилах семейной ипотеки, вступивших в силу в феврале
Имя Зеленского всплыло в файлах Эпштейна
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 февраля: инфографика
Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 10 украинских БПЛА
Юрист ответил, что грозит за привлечение сотрудника к работе в отпуске
Известные американские политики согласились дать показания по делу Эпштейна
В Минздраве рассказали о пострадавших в смертельном ДТП под Красноярском
Кондитер рассказал, как безошибочно выбрать качественный шоколад
Житель Брянской области пострадал при атаке ВСУ на предприятие
Россиянам напомнили о важном документе перед отдыхом не по путевке
По делу о смертельном ДТП под Красноярском задержали водителя грузовика
В Евросоюзе не смогли согласовать новый кредит для Украины
В аэропортах Северного Кавказа ограничили прием и выпуск самолетов
Нутрициолог рассказала о пользе натурального зефира
В Госдуме призвали проверить все мусорные заводы в России
Путин решил расширить гуманитарную помощь дружественным странам
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.