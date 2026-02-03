Дмитриев указал на беспокойство Обамы из-за истечения срока ДСНВ

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заметил: экс-президент США Барак Обама обеспокоен тем, что время для согласия Штатов на продление действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с РФ истекает. Он оценил слова Обамы в соцсети X.

Время истекает для согласия США на продление ДСНВ, последнего договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией. Даже храбрый Обама обеспокоен, — отметил Дмитриев.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко указал, что отказ США от продления ограничений, установленных Договором о стратегических наступательных вооружениях, не станет для России катастрофой. Тем не менее он подчеркнул, что Москва выступает за соблюдение всех установленных договором мер.

До этого бывший старший директор Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал выразил мнение, что Соединенные Штаты и Россия обладают всеми возможностями для быстрого продления на год действия ограничений, установленных ДСНВ. Он считает, что технические и политические препятствия для соглашения минимальны.