Тамбовская область может обратиться к другим регионам после ЧП Первышов: для ликвидации ЧП в Мичуринске может потребоваться помощь регионов

Тамбовская область готова при необходимости задействовать ресурсы соседних регионов для ликвидации последствий крушения и возгорания цистерн с бензином, сообщил губернатор Евгений Первышов. Инцидент произошел в 15:34 мск на станции Кочетовка-3.

Все необходимые силы, средства и расчеты МЧС по Тамбовской области на сегодняшний день сориентированы на данное происшествие. Если потребуется, то будет оказана и помощь от соседних субъектов, — сообщил он.

Он также рассказал, что жилым домам в районе железнодорожной станции ничего не угрожает. По его словам, на месте происшествия работают 20 единиц техники и пожарные поезда.

Ранее следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта. Точное число пострадавших и сумма причиненного ущерба еще не установлена. Сообщалось, что при взрыве пострадал машинист поезда. Он пытался самостоятельно потушить возгорание и получил серьезные ожоги. Вместе с тем в Сети опубликовали кадры мощного пожара на станции. На кадрах видны мощное пламя и черный дым.