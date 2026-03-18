Томатная паста по-новому — секрет, который делает блюда мягче и вкуснее за минуты

Многие добавляют томатную пасту прямо в блюдо, не думая о предварительной обработке. Но опытные хозяйки знают простую хитрость: короткая обжарка на сковороде раскрывает вкус, убирает лишнюю кислоту и делает блюда с картофелем мягкими и ароматными. Всего несколько минут — и привычный ингредиент превращается в кулинарный секрет.

Ингредиенты:

томатная паста — 3 ст. л.

растительное масло — 1 ст. л.

сахар — 0,5 ч. л.

Разогрейте сковороду с маслом, добавьте пасту и обжаривайте 3–5 минут, постоянно помешивая. При желании добавьте немного сахара — он нейтрализует излишнюю кислоту и делает вкус сбалансированным. Паста изменит цвет и станет ароматнее, после чего ее можно смело использовать в супах, соусах или тушеных блюдах. Такой простой прием улучшает вкус, облегчает переваривание и делает привычные блюда более насыщенными.

