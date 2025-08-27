Разводил любовниц на машины: альфонс поставил на уши весь Екатеринбург

Полиция задержала брачного мошенника — он влюблял в себя девушек, а потом угонял у них автомобили. Новые подробности деликатного дела, часто ли встречаются подобные преступления и как от них обезопаситься — в материале NEWS.ru.

Что за брачный аферист орудовал в Екатеринбурге

В Telegram-канале УМВД по Екатеринбургу появилось объявление: «Полиция ищет жертв альфонса из Екатеринбурга! Пострадавших от противоправной деятельности просим обращаться в органы внутренних дел!»

«C Олегом я познакомилась в сентябре прошлого года, когда привезла ему свой Peugeot на починку. Он отремонтировал авто и вернул мне, но через пару дней что-то снова сломалось. Повторный ремонт он провел бесплатно», — приводит URA.RU слова одной из пострадавших.

По словам девушки, после этого между ними завязалось близкое общение, она даже предложила мужчине переехать к ней. Спустя примерно полгода он заявил, что «Пежо» вновь сломался, увез его чинить в свой гараж, а затем стало происходить странное: на все расспросы «возлюбленной» по телефону он отвечал, что занят, сетовал, что разобрал машину и вернется домой на такси, писал: «Приеду через 5 минут».

«Вдруг он скинул чужой номер, сказал, чтобы я звонила и забирала машину. По нему ответил незнакомец, который заявил, что купил авто у Олега за 200 тысяч», — поделилась Дарья.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько жертв нашлось у брачного афериста из Екатеринбурга

Выяснилось, что Олег находится в федеральном розыске. По словам Дарьи, аферист оставил без машины шесть или восемь женщин. В полиции подтвердили, что получили четыре заявления с требованием привлечь его к уголовной ответственности. К примеру, 49-летнюю женщину он сначала уговорил купить автомобиль «Опель-Астра», а после — отремонтировать лобовое стекло.

«Он забрал машину, сказав, что скоро она будет как новенькая. После этого мужчина два месяца переносил сроки возврата автомобиля, а потом и вовсе сообщил, что уехал в командировку», — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый сразу же продавал полученные автомобили посторонним лицам. Задержали его в Крыму. Оказалось, что Олег был судим за присвоение и растрату, мошенничество и кражу. Сейчас мужчина находится в СИЗО Симферополя.

Насколько брачные аферы распространены в России

В беседе с NEWS.ru юрист Дмитрий Кваша охарактеризовал афериста из Екатеринбурга как «тупого уголовника, не одаренного мозгами».

«Это самая глупая схема, когда, втираясь к кому-то в доверие, ты похищаешь имущество», — заметил Дмитрий Кваша.

По его словам, в нашей стране часто стали встречаться более изощренные виды брачного «развода». Часто такие преступления труднодоказуемы: кого-то могут обманывать и не оставлять следов, где-то скрывают это под распоряжением совместным имуществом. К примеру, часто у жен (и мужей) пытаются отсудить жилье, вступив для этого в фиктивный брак.

«Моя клиентка перед тем, как выйти замуж, взяла ипотеку. Она платила кредит самостоятельно, а ее супруг не работал. После развода он заявил, что, раз платежи она совершала в браке, он имеет право на их половину. Мол, они делались из совместного бюджета», — прокомментировал Кваша.

По его словам, брачные аферисты часто берут в долг и пропадают, распространен метод отъема денег через доступ к банковским картам или переводы на подставные счета. После «развода» такие мошенники часто говорят, что кредит был общим. Нередко они угрожают расправой, если пострадавшая пойдет в полицию.

«Недавно ко мне обращалась жительница Сочи, говорила, что муж понабрал кредитов, взял у нее деньги на ремонт машины и скрылся с радаров. Всего он украл около 1,7 миллиона рублей. Я начал его пробивать, оказалось, что они поженились меньше года назад. Его две бывшие жены также пострадали от подобных действий», — вспомнил юрист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как обезопаситься от брачных аферистов

Большинство брачных афер совершается в интернете, заметил NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. Как правило, мошенники создают фальшивый профиль в социальных сетях или на сайте знакомств и стараются вызвать у жертвы доверие. Многие из них пытаются развести потенциальных невест на деньги до того, как произойдет встреча «в реале».

«Никаких своих данных, доступов в „Госуслуги“ никому нельзя сообщать. Брачного афериста от нормального жениха вы никак не отличите. Лучше постарайтесь навести справки по поводу второй половинки, будьте внимательны к его прошлому», — заметил Лунев.

Рекомендуется проверять фотографии потенциального жениха с помощью поиска по картинкам, продолжил он. В социальных сетях есть группы, где публикуются фотографии брачных аферистов с комментариями пострадавших («представляется чужим именем, прикрывается СВО, сидел за изнасилования, живет за счет женщин, не платит алименты»). Самых известных жуликов можно разыскать в списке.

Какая ответственность предусмотрена за брачное мошенничество

Действия всех брачных мошенников подпадают под часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По словам Лунева, по этой статье максимальный срок достигает 10 лет лишения свободы в том случае, если аферист не возместит ущерб.

