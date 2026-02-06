Лукашенко принесли снюс прямо на совещание

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко прямо на совещании показали снюс, передает NEWS.ru. Премьер-министр Александр Турчин рассказал белорусскому лидеру, как пользоваться этим табачным изделием. Однако пробовать его Лукашенко отказался.

Ранее Лукашенко выразил недовольство по поводу падежа скота, отметив, что главы регионов не всегда его слышат. В ходе обсуждения он обратился к председателю Гродненского облисполкома Юрию Караеву, указав на необходимость более ответственного подхода. Лукашенко подчеркнул, что «спросит» с председателя за ситуацию. В январе количество скота увеличилось почти на тысячу голов по сравнению с прошлым годом.

До этого президент Белоруссии оценил первые результаты проверки армии как удовлетворительные, но отметил, что окончательные выводы будут сделаны позже. Внезапная проверка армии, которая началась по указу главы государства, стартовала 16 января с участием 9-й отдельной гвардейской механизированной бригады, дислоцированной в Витебской области. Лукашенко подчеркнул, что она продлится до весны.

