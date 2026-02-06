«Я с тебя спрошу»: Лукашенко обрушился на губернаторов из-за падежа скота

«Я с тебя спрошу»: Лукашенко обрушился на губернаторов из-за падежа скота Лукашенко заявил, что губернаторы его не слышат или устали от работы

Губернаторы не слушают или устали от работы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обсуждая проблему падежа скота с главами регионов. Глава государства прямо обратился к председателю Гродненского облисполкома Юрия Караеву, передает БелТА

Почти тысячу голов добавили к прошлому году в январе. Я с тебя спрошу, — заявил Лукашенко Караеву.

Ранее Лукашенко назвал неплохими первые результаты проверки армии республики. При этом он заявил, что окончательные итоги подведут позже. Внезапную проверку армии по поручению президента начали 16 января с 9-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Витебской области. По словам Лукашенко, проверка в вооруженных силах республики будет проходить до весны.

До этого Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича о ходе масштабной внезапной проверки боеготовности вооруженных сил республики. По данным журналистов, он рассказал главе государства, как личный состав и техника справляются с задачами.