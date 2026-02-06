Зимняя Олимпиада — 2026
«Я с тебя спрошу»: Лукашенко обрушился на губернаторов из-за падежа скота

Лукашенко заявил, что губернаторы его не слышат или устали от работы

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Губернаторы не слушают или устали от работы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обсуждая проблему падежа скота с главами регионов. Глава государства прямо обратился к председателю Гродненского облисполкома Юрия Караеву, передает БелТА

Почти тысячу голов добавили к прошлому году в январе. Я с тебя спрошу,заявил Лукашенко Караеву.

Ранее Лукашенко назвал неплохими первые результаты проверки армии республики. При этом он заявил, что окончательные итоги подведут позже. Внезапную проверку армии по поручению президента начали 16 января с 9-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Витебской области. По словам Лукашенко, проверка в вооруженных силах республики будет проходить до весны.

До этого Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича о ходе масштабной внезапной проверки боеготовности вооруженных сил республики. По данным журналистов, он рассказал главе государства, как личный состав и техника справляются с задачами.

