Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 13:23

Шесть машин сгорели на трассе в российском городе

Пять иномарок и грузовик сгорели на трассе в Арзамасе

Фото: МЧС РФ по Нижегородской области

Грузовик и не менее пяти иномарок сгорели на трассе в Арзамасе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. Пламя охватило огнем территорию на площади 83 квадратных метра.

Сообщение о пожаре на открытой площадке на пересечении автодорог М-12 и Р-158 в Арзамасе поступило вчера в начале одиннадцатого ночи. Площадь пожара составила 83 квадратных метра, — сказано в сообщении.

Огонь тушили два пожарных расчета. Сейчас проводится проверка, которая укажет на причины происшествия.

Ранее в Пушкинском районе Санкт-Петербурга вспыхнул сильный пожар в Центре социальной реабилитации инвалидов. Загорелась кровля административного здания площадью 40 квадратных метров, происшествию присвоили повышенный номер сложности. На месте ЧП работали 30 сотрудников экстренных служб. Информация о возможных пострадавших среди персонала и пациентов учреждения не поступала.

Кроме того, девушка из Бугульмы устроила поджог в собственной квартире с целью получения просмотров в социальных сетях. Сначала она подожгла кровать, а затем усилила пламя с помощью средства для розжига. В результате в комнате сгорели мебель и личные вещи. Из-за сильного задымления чуть не задохнулась соседка 19-летней блогерши.

пожары
машины
происшествия
Нижегородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.