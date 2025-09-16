Шесть машин сгорели на трассе в российском городе

Грузовик и не менее пяти иномарок сгорели на трассе в Арзамасе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. Пламя охватило огнем территорию на площади 83 квадратных метра.

Сообщение о пожаре на открытой площадке на пересечении автодорог М-12 и Р-158 в Арзамасе поступило вчера в начале одиннадцатого ночи. Площадь пожара составила 83 квадратных метра, — сказано в сообщении.

Огонь тушили два пожарных расчета. Сейчас проводится проверка, которая укажет на причины происшествия.

