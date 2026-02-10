Жгли труп проститутки в мангале: женщине грозит 11 лет за двойное убийство

Судебные разбирательства в отношении подельницы сутенерши-убийцы в Казани подходят к концу. Женщина, которая, по данным следствия, причастна к двум убийствам, может лишиться свободы на 11 лет. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого громкого дела.

Суд над сообщницей сутенеров

В Верховном суде Татарстана завершились прения по делу 27-летней Анны Рясной, ранее судимой за кражу и признавшейся в участии в двух убийствах женщин, связанных с проституцией. Государственный обвинитель, прокурор республики Альберт Суяргулов, запросил для нее 11 лет и 5 месяцев колонии общего режима, передает издание «Реальное время» из зала суда.

Дело рассматривается в особом порядке после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. По версии следствия, Рясная сама работала в сфере интим-услуг в сетях сутенеров Григория и Юлии Назаровых, действовавших в пяти городах России. На момент совершения преступлений она уже находилась в розыске за кражу у клиента на 800 тыс. рублей.

Двойное убийство

Первое преступление было совершено в июне 2019 года в поселке Студенец. 17-летнюю Анастасию С., решившую покинуть сферу проституции, выманили под предлогом подработки. По версии следствия, Назарова подмешала ей в напиток снотворное, а затем вместе с Рясной задушила электрическим шнуром.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Тело девушки при этом расчленили. Кисти убитой сожгли в мангале, а остальные части спрятали в лесу.

Вторая жертва — 26-летняя Кристина Пульникова — была убита в июле 2020 года. Ее выманили якобы к клиенту, задушили проводом от зарядки и избили бутылками шампанского. Трехлетнюю дочь Пульниковой похитила Назарова, которая позже планировала выдать ребенка за свою кровную дочь.

Явки с повинной не было

Ключевым фактором при назначении наказания стало добровольное сотрудничество Рясной: она указала место захоронения тела Анастасии, дала показания против Назаровых и сообщницы Лилии Рыскужиной.

Прокурор учел полное признание вины, но не признал явку с повинной по эпизоду Пульниковой. Следствие уже располагало данными о причастности женщины к преступлению, когда была оформлена явка.

Суяргулов исключил из обвинения пункт о «беспомощном состоянии» жертвы, отметив, что снотворное применялось непосредственно в ходе убийства. Адвокат Ренат Низамов просил учесть раскаяние подзащитной. Окончательный приговор будет вынесен после последнего слова подсудимой. Юлия Назарова арестована, Рыскужина по сей день остается в розыске.

