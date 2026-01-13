Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 18:33

ЧП в роддоме Новокузнецка привлекло внимание Роспотребнадзора

Специалисты Роспотребнадзора отправились в роддом № 1 в Новокузнецке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Специалисты Роспотребнадзора отправились в новокузнецкий роддом № 1, сообщили в пресс-службе ведомства. Такие меры приняты для проведения расследования гибели девяти новорожденных с начала января.

В состав направленной в Новокузнецк группы вошли сотрудники центрального аппарата Роспотребнадзора и эксперты из научно-исследовательских организаций. Они проведут эпидемиологическое расследование и возьмут образцы для лабораторных исследований, уточнили в ведомстве.

Первый случай смерти новорожденного произошел 4 января. Министерство здравоохранения Кузбасса сообщило, что у погибших детей диагностировали внутриутробную инфекцию. В настоящее время четверо младенцев находятся в отделении интенсивной терапии.

В связи с расследованием роддом № 1 временно приостановил прием пациенток. Жители города могут воспользоваться услугами роддома № 2.

Ранее стало известно, что одна из пациенток, чей ребенок умер после родов, проходила пятую попытку ЭКО. Всего в родильном отделении скончались девять младенцев. СК также занимается расследованием трагедии.

Новокузнецк
Роспотребнадзор
роддом
расследования
