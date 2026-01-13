Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 18:34

На АЗС под Киевом образовались огромные очереди на фоне блэкаута

Фото: Lorena SopaNa/Keystone Press Agency/Global Look Press
Из-за продолжительных отключений электричества в пригородах Киева образовались длинные автомобильные очереди на заправках, сообщает издание «Страна». Особенно много машин скопилось на АЗС в Буче и Ирпене.

Жители этих городов массово закупают топливо, чтобы обеспечить работу электрогенераторов во время перебоев с электроэнергией, пояснили журналисты.

Ранее энергетическая компания ДТЭК сообщила, что на Украине сложилась самая тяжелая за всю зиму ситуация с подачей электричества. В холдинге отметили перебои в энергоснабжении Днепропетровска и Днепропетровской области, а также напряженную обстановку в Киеве и Киевской области, где над восстановлением сети работают 187 бригад.

Кроме того, власти украинской столицы сообщили о массовом закрытии магазинов крупных продуктовых сетей. Причиной стали серьезные сбои в энергоснабжении, которые не смогли компенсировать резервные генераторы. Проблемы с электричеством парализовали не только торговые объекты. Ситуация в коммунальной сфере продолжает ухудшаться: в девяти районах столицы возникли перебои с отоплением.

