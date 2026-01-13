«Помощь в пути»: Трамп обратился к участникам беспорядков в Иране Трамп призвал участников беспорядков в Иране продолжать протесты

Президент США Дональд Трамп призвал участников беспорядков в Иране продолжать демонстрации. На своей странице в соцсети Truth Social он заявил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами в связи с ситуацией в республике. Американский лидер добавил, что «помощь уже в пути».

Иранские патриоты, продолжайте протесты — захватывайте свои институты! Запоминайте имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока не прекратится бессмысленное убийство протестующих. Помощь в пути. MIGA (Make Iran Great Again — с англ. «Сделаем Иран снова великим», отсылка к лозунгу Трампа. — NEWS.ru)! — написал он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешние, враждебно настроенные силы пытаются разрушить иранское государство. Дипломат отметила, что они применяют методы цветных революций. Такой комментарий Захарова дала на фоне протестов в Иране и отключения интернета в республике.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит новые санкции в отношении тех, кто подавляет демонстрации в Иране. Она выступила против роста жертв среди протестующих.