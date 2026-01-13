Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 18:19

Захарова назвала ответственных за попытки разрушить Иран

Захарова заявила, что внешние силы пытаются разрушить иранское государство

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Внешние, враждебно настроенные силы пытаются разрушить иранское государство, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что они применяют методы цветных революций. Такой комментарий Захарова дала на фоне протестов в Иране и отключения интернета в республике.

Незаконное санкционное давление Запада, которому на протяжении многих лет подвергается Исламская Республика Иран, затрудняет развитие страны, порождает экономические и социальные проблемы, от которых страдают прежде всего простые иранцы, — подчеркнула дипломат.

Захарова указала, что нарастающую при этом общественную напряженность враждебные Ирану внешние силы пытаются использовать для дестабилизации и разрушения государства. Представитель внешнеполитического ведомства РФ добавила, что мирный протест ввиду инструкций из-за рубежа превращается в жестокие бесчинства.

Ранее стало известно, что около 2 тыс. человек погибли в ходе массовых протестов в Иране. По словам местного чиновника, в смерти мирных граждан и представителей правоохранительных органов виноваты «террористы».

Мария Захарова
МИД РФ
Иран
протесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главаря опаснейшей ОПГ начали судить за убийство 23-летней давности
Забудьте оливье: салат с гребешками для праздника за 20 минут
Названы условия для начала гражданской войны в США
Стало известно, кто направился в Новокузнецк из-за смерти детей в роддоме
В Госдуме призвали к тотальной проверке после трагедии в Новокузнецке
На Украине полицейская напала на женщину-дворника
Военэксперт ответил, какое оружие новой эры могут разрабатывать США
На Украине чиновницу осудили за организацию выставки в Запорожье
Хитрые москвичи придумали способ заработка на снеге
Раскрыты возможные последствия купания годовалого ребенка в проруби в мороз
Били ключом и насиловали бутылкой: мигрантов наказали за издевательства
Кончаловский рассказал о работе над документальным фильмом о Донбассе
В проект Трампа по Газе вошел европейский лидер
Казанский «Рубин» решил распрощаться с главным тренером команды
Киевский театр перенес спектакль из-за отключений электричества
Будет как в Прибалтике: как Санду добивает Молдавию
В Германии сделали прогноз по нападению США на Иран
Кальмары в сливочном соусе: нежное праздничное блюдо
Раскрыто, когда в США начнется цветная революция
Копченый лосось и апельсин: салат для гостей на старый Новый год
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.