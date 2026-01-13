Захарова назвала ответственных за попытки разрушить Иран

Внешние, враждебно настроенные силы пытаются разрушить иранское государство, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что они применяют методы цветных революций. Такой комментарий Захарова дала на фоне протестов в Иране и отключения интернета в республике.

Незаконное санкционное давление Запада, которому на протяжении многих лет подвергается Исламская Республика Иран, затрудняет развитие страны, порождает экономические и социальные проблемы, от которых страдают прежде всего простые иранцы, — подчеркнула дипломат.

Захарова указала, что нарастающую при этом общественную напряженность враждебные Ирану внешние силы пытаются использовать для дестабилизации и разрушения государства. Представитель внешнеполитического ведомства РФ добавила, что мирный протест ввиду инструкций из-за рубежа превращается в жестокие бесчинства.

Ранее стало известно, что около 2 тыс. человек погибли в ходе массовых протестов в Иране. По словам местного чиновника, в смерти мирных граждан и представителей правоохранительных органов виноваты «террористы».