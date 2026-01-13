Бракованная игрушка стала хитом продаж в Китае В Китае стала популярной плюшевая лошадка с перевернутой улыбкой

Плюшевая лошадка с перевернутой улыбкой, которая получалась по ошибке, набирает популярность в Китае, сообщило агентство Xinhua. Игрушка — талисман года Красной Огненной Лошади получила имя Кукума («плачущая лошадка»).

Возглавляющая магазин мягких игрушек Happy Sister Чжан Хоцин пояснила, что этот персонаж возник случайно вследствие производственной оплошности сотрудника. Однако, разглядев перспективу, Чжан решила расширить выпуск продукции. Менее чем за двое суток число производимых линий выросло с двух до более чем 10, а сама хозяйка бизнеса незамедлительно обратилась за регистрацией патента.

