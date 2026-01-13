Атака США на Венесуэлу
Бракованная игрушка стала хитом продаж в Китае

В Китае стала популярной плюшевая лошадка с перевернутой улыбкой

Фото: Tang Tao/XinHua/Global Look Press
Плюшевая лошадка с перевернутой улыбкой, которая получалась по ошибке, набирает популярность в Китае, сообщило агентство Xinhua. Игрушка — талисман года Красной Огненной Лошади получила имя Кукума («плачущая лошадка»).

Возглавляющая магазин мягких игрушек Happy Sister Чжан Хоцин пояснила, что этот персонаж возник случайно вследствие производственной оплошности сотрудника. Однако, разглядев перспективу, Чжан решила расширить выпуск продукции. Менее чем за двое суток число производимых линий выросло с двух до более чем 10, а сама хозяйка бизнеса незамедлительно обратилась за регистрацией патента.

Ранее американская компания Mattel впервые выпустила новую куклу Барби, отражающую черты людей с аутистическим расстройством. Кукла поставляется с аксессуарами, которые помогают лучше понять, как живут люди с аутизмом.

До этого министр спорта РФ Михаил Дегтярев представил прототип нового олимпийского медведя, который скоро пройдет регистрацию в Роспатенте. Права на оригинального мишку с Олимпиады 1980 года принадлежат МОК, поэтому новый талисман сборной России должен быть похож на легендарный символ Игр, но не копировать его образ полностью.

