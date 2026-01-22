Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 15:07

В России официально зарегистрировали талисман сборной на Олимпийских играх

Олимпийский комитет России утвердил официальный талисман сборной в 2026 году

Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Олимпийский комитет России официально зарегистрировал талисман сборной страны на Играх в 2026 году, сообщили в РИА Новости. Известно, что им стал олимпийский мишка образца 1980 года.

По информации агентства, соответствующую заявку в Роспатент подали в июле 2025 года. Талисман представляет собой медведя в полный рост с медалью на груди. На ней изображен логотип Олимпийского комитета России, добавили в издании.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что показ Олимпийских игр 2026 в России принесет большую пользу. По ее словам, она обязательно будет смотреть Олимпиаду.

Также сообщалось, что онлайн-кинотеатр Okko получил право на эксклюзивную трансляцию Олимпиады-2026. Стриминг впервые станет единственным вещателем Олимпийских игр на национальном рынке. На ОИ распределят 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

До этого серебряный призер ОИ-2018 Александр Энберт поддержал показ Олимпиады-2026 в России. Он отметил, что в любом случае интересно смотреть на то, как люди преодолевают себя и ставят рекорды.

Олимпийские игры
талисманы
медведи
Роспатент
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пора защитить»: в Госдуме заступились за Telegram, будут ли блокировать
В столице страны Ближнего Востока резко сократились запасы воды
Врач предупредила, о чем сигнализирует хроническая головная боль
Россиян стали лишать карт из-за желания путешествовать
Суд оставил под стражей генерала Булгакова по делу о мошенничестве
Как девелоперу защитить проект от инфляции и колебаний рынка
Адвокат раскрыл, как распознать мошенников по объявлению о продаже авто
Brain Rot: как мусорный контент вызывает «гниение» мозга и крадет время
Водитель иномарки внезапно умер за рулем во время движения
Врач раскрыл, с какого возраста необходимо регулярно делать чекап организма
Учите младших: готовим гуляш с подливкой как в СССР
«Видишь собственное лицо»: Смертин о своем увлечении бегом
Россия обжалует санкции IIHF против отечественных хоккеистов
Это блюдо едят в «голубых зонах» — мой обед для активного долголетия!
«Мы-то с вами знаем»: Захарова раскрыла, на что уйдет кредит ЕС для Украины
Треш-стример Чехов спровоцировал скандал на Филиппинах
Двигатель самолета с 338 пассажирами отказал при попытке взлета
В Японии реактор крупной АЭС остановил работу спустя день после перезапуска
Школьник подмешал химикат в напиток одноклассникам в Татарстане
Что такое Совет мира? Идея Трампа, заменит ли ООН, роль России
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января
Россия

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.