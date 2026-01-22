В России официально зарегистрировали талисман сборной на Олимпийских играх Олимпийский комитет России утвердил официальный талисман сборной в 2026 году

Олимпийский комитет России официально зарегистрировал талисман сборной страны на Играх в 2026 году, сообщили в РИА Новости. Известно, что им стал олимпийский мишка образца 1980 года.

По информации агентства, соответствующую заявку в Роспатент подали в июле 2025 года. Талисман представляет собой медведя в полный рост с медалью на груди. На ней изображен логотип Олимпийского комитета России, добавили в издании.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что показ Олимпийских игр 2026 в России принесет большую пользу. По ее словам, она обязательно будет смотреть Олимпиаду.

Также сообщалось, что онлайн-кинотеатр Okko получил право на эксклюзивную трансляцию Олимпиады-2026. Стриминг впервые станет единственным вещателем Олимпийских игр на национальном рынке. На ОИ распределят 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

До этого серебряный призер ОИ-2018 Александр Энберт поддержал показ Олимпиады-2026 в России. Он отметил, что в любом случае интересно смотреть на то, как люди преодолевают себя и ставят рекорды.