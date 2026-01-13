Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 18:49

Активы западной компании перешли под внешнее управление России

Путин подписал указ о временном управлении активами Rockwool

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов датской компании Rockwool под временное внешнее управление, говорится на портале правовой информации. Контроль над ними переходит к компании «Развитие строительных активов».

Согласно документу, управление распространяется на 100% долей «РОКВУЛ» и 68% долей «Роквул-Волга», принадлежащих датской материнской компании. Эти меры приняты в рамках действующего законодательства.

Ранее в Европейском союзе выразили опасения, что Россия может конфисковать западные активы на своей территории в ответ на возможное использование замороженных российских средств для помощи Украине. Первой под удар может попасть бельгийская компания Euroclear, где находятся активы России на сумму около €260 млрд (около 24,4 трлн рублей).

Кроме того, пресс-служба Центрального банка России сообщила, что регулятор будет взыскивать убытки, понесенные из-за заморозки суверенных активов, с европейских банков. Для этого будут поданы иски в российский арбитражный суд.

