Психолог рассказала, почему 67-летняя Мадонна все время носит мини

Певица Мадонна носит мини-юбки и шорты, потому что ее заставляют менеджеры, ведь звезда зарабатывает на сексуальном имидже, считает психолог Оксана Митрофанова. Эксперт допускает, что такой выбор могла сделать и сама артистка, потому что считает себя старой и хочет привлечь к себе внимание.

Если же имидж Мадонны — ее собственный выбор, это крик, который служит тому, чтобы ее заметили. Внутренне она считает себя старой и подсознательно никому не нужной. В голове сидит установка, что всем нужна только молодая, красивая, а старая не нужна. Такой имидж — попытка привлечь внимание к себе как к личности, а не как к певице Мадонне, — сообщила Митрофанова NEWS.ru.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что юмористка Елена Степаненко давно оставила в прошлом историю с бывшим мужем Евгением Петросяном и закрыла этот гештальт, сейчас у нее новая любовь. Он сообщил, что артистка встречается с молодым человеком, которого всем представляет своим администратором.

До этого стало известно, что певица Мадонна тайно помолвлена с 29-летним футболистом Акимом Моррисом. По данным инсайдера, 67-летняя артистка готовится к свадьбе с молодым возлюбленным, с которым встречается уже несколько лет.