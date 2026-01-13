Атака США на Венесуэлу
Правозащитница раскрыла, можно ли найти пропавшего в США россиянина

Правозащитница Файрушина: найти пропавшего в США россиянина поможет огласка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Шанс отыскать в США пропавшего россиянина существует даже в условиях геополитического напряжения, таким мнением в беседе с NEWS.ru поделилась сотрудница правозащитной организации «Альтернатива» Арина Файрушина, комментируя исчезновение Натальи Хованской после побоев мужа в Сиэтле. Она объяснила, что действия полицейских в США ограничены жесткими законами о защите частной собственности.

Часто ничего нельзя сделать, только пока нет общественного резонанса. Когда он случается, часто оказывается, что есть способы, которые могут помочь. В данном случае я бы рекомендовала родственникам, друзьям больше взаимодействовать с МИД российским, еще обращаться дополнительно в посольство, консульство с вопросом, что же можно сделать в этой ситуации, — заявила правозащитница.

Она также напомнила, что в США существует многочисленное русскоязычное сообщество. По словам Файрушиной, можно привлекать к поискам общественные организации. Она рассказала, что недавно общественники вызволяли из США гражданина Белоруссии, попавшего там в рабство.

Ранее сообщалось, что проживающая в Сиэтле россиянка Наталья Хованская перестала отвечать на звонки родителей 1 января. При этом в октябре суд запретил американскому супругу женщины приближаться к ней из-за побоев. Родители Натальи полагают, что с их дочерью мог что-то сделать ее муж. Во время организации поисков они столкнулись с бюрократическими сложностями и опасаются, что промедление может привести к трагическим последствиям.

