«В требухе колупаться»: пациентка об унижениях в новокузнецком роддоме

Медицинский персонал новокузнецкого роддома № 1, где расследуется массовая гибель младенцев, оскорблял рожениц, заявила NEWS.ru бывшая пациентка учреждения Анна. По ее словам, три года назад после кесарева сечения врачи грубо и цинично с ней обошлись.

Три года назад в мае на 27-й неделе мне сделали кесарево сечение. После родов мне стало очень плохо, не хватало воздуха. В операционной не было анестезиолога, его позвала санитарка. Врачи сказали: «Мамочка, не дергайся, думаешь, нам приятно в твоей требухе колупаться?» Эту фразу я запомнила на всю жизнь. В результате шов загноился, — рассказала Анна.

После этого врачи собрали консилиум и «были очень вежливы», вспомнила женщина. На этот раз на посту в роддоме дежурила «очень хорошая и дружелюбная медсестра», готовая всегда прийти на помощь.

Затем меня перевезли в городскую больницу в женское отделение, сына отправили в реанимацию, — продолжила она.

Ранее стало известно, что женщины, которые лежали в новокузнецком роддоме № 1, годами жаловались на антисанитарию и хамство медицинского персонала. Одна из пациенток рассказала, что несколько лет назад за хорошее отношение медицинского персонала ее попросили заплатить.