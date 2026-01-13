Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 18:44

Лукашенко впервые в истории страны выбрал символ года

Лукашенко объявил о начале Года белорусской женщины

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
2026 год в Белоруссии будет Годом белорусской женщины, заявил президент страны Александр Лукашенко, чьи слова приводит БелТА. Примечательно, что в республике выбрали символ года впервые в истории. Лукашенко также отметил, что прошедший год выдался успешным и во многом знаковым.

Должны сделать все, чтобы наступающий год был лучше. В этом смысл нашей жизни. Тем более что впервые в нашей суверенной истории мы выбрали не просто тему года, мы выбрали символ этого года. Год белорусской женщины должен стать особенным, — заявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что решение об избрании символа года было воспринято белорусами очень положительно. Его оценили не только сами женщины, но и мужчины.

Ранее Лукашенко заявил, что повторить венесуэльский сценарий в Белоруссии попросту нереально. Он прокомментировал операцию США, в ходе которой лидера Венесуэлы Николаса Мадуро насильно вывезли из страны. По словам Лукашенко, которые приводит агентство БелТА, даже если кому-то и удастся провернуть аналогичную схему в Белоруссии, на такой сценарий «все предусмотрено».

