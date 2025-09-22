Погода в Москве во вторник, 23 сентября: ждать ли похолодание и дожди

В Москве и Московской области завтра, 23 сентября, прогнозируются дожди, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 23 сентября

В Москве завтра, 23 сентября, в дневное время столбики термометров поднимутся только до +18 градусов.

«Ночью 23 сентября будет переменная облачность, в Москве преимущественно без осадков. Температура ночью — от +14 до +16 градусов. Днем облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный, дождь. Температура в Москве — от +16 до +18 градусов, по области — от +14 до +19 градусов. Ветер западной четверти, 6–11 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что во вторник в регион придет североатлантический циклон «Бернвард», который запустит механизм неминуемой и стремительной смены климатических сезонов.

«Связанный с ним холодный атмосферный фронт доберется до Центральной России. И если ночью в Москве будет еще тепло — от +13 до +16 градусов, то с наступлением светлого времени суток небо нахмурится, станет накрапывать дождь, к вечеру переходя в ливень, ветер, усиливаясь, развернется на холодные северо-западные румбы, дневная температура понизится на 10 градусов, и максимальные термометры покажут всего от +14 до +17 градусов, что, впрочем, и есть норма сентября. Но это только цветочки. В среду столичный регион окажется в тыловой части циклона, куда продолжат проникать новые порции полярного холода и разрозненные массивы кучево-дождевых облаков. В сумерках температура понизится до +6 градусов, днем уже не выше +10–13 градусов. Наступит метеорологическая осень», — уточнил синоптик.



Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По информации метеорологических центров, утро 23 сентября начнется с температуры +15 градусов и малооблачной погоды без осадков. Однако уже к 09:00 облачность усилится, а к полудню температура достигнет максимального значения +18 градусов. Ближе к вечеру синоптики прогнозируют периодический слабый дождь с сохранением облачной погоды. Ветер будет западного направления со скоростью 2–3 м/с, что усилит ощущение прохлады.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 23 сентября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 сентября в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди.

«Ночью переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. Утром и днем местами ливни, грозы, град. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью на побережье Финского залива местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью — от +9 до +12 градусов. Днем — от +12 до +14 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеосервисов, утро 23 сентября в Северной столице начнется с температуры +11 градусов и малооблачной погоды без осадков. Однако уже к полудню столбик термометра покажет не более +14 градусов, а с 15:00 синоптики прогнозируют периодический слабый дождь с сохранением облачной погоды. Ветер будет западного направления со скоростью 5–6 м/с, что усилит ощущение прохлады.

