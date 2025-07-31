Звезда «Дома-2» обратился песней Джигарханяна к иноагенту Солнцеву Меньщиков намекнул, что иноагент Солнцев никогда не обретет счастья за границей

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков обратился к бывшему коллеге по телестройке Рустаму Солнцеву (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) со словами сожаления, процитировав строки известной песни из мультфильма «Остров сокровищ». Он намекнул, что Солнцев зря покинул Россию после начала СВО в поисках лучшей доли.

Могу только процитировать песню «Танго Сильвера» в исполнении Армена Джигарханяна из старого доброго мультфильма «Остров сокровищ»: «Я кричу тем немногим, кто земные тревоги на спасительный остров решил поменять. Лучше быть одноногим, чем быть одиноким, когда скучно и грустно и некому руку пожать», — отметил собеседник.

Меньщиков добавил, что других слов для Солнцева нет, тот сам сделал свой выбор.

Ранее он сообщил, что фактически свел вместе телеведущую Ксению Бородину с ее третьим мужем блогером Николаем Сердюковым. По словам шоумена, пара познакомилась на его музыкальном концерте.

Также Меньщиков выразил мнение, что причиной одиночества его коллеги по шоу Ольги Бузовой является ее собственный характер женщины-праздника. Но мужчинам, считает шоумен, хочется видеть рядом с собой более домашних спутниц.