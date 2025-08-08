Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 07:44

Дрон-разведчик ВСУ рухнул под Белгородом

Российские военные сбили дрон ВСУ «Валькирия» из пулемета

Украинский БПЛА АСУ-1 «Валькирия» Украинский БПЛА АСУ-1 «Валькирия» Фото: Социальные сети

Российские военные уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат «Валькирия» при попытке провести воздушную разведку в приграничных районах Белгородской области. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, БПЛА был обнаружен постами наблюдения и сбит из пулеметного вооружения.

Противник пытался провести воздушную разведку территории Белгородской области с помощью БПЛА «Валькирия». Беспилотник обнаружен постом воздушного наблюдения и сбит из пулемета, — заявил собеседник агентства.

Дрон «Валькирия» представляет собой разведывательный аппарат с дальностью полета около 30 км. Его скорость достигает 60 км/ч.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ в районе Петровского в ДНР. Представитель Южной группировки войск добавил, что для поражения сил противника использовали два 152-миллиметровых осколочно-фугасных снаряда, выпущенных из гаубицы «Мста-Б».

До этого в пресс-службе российского военного ведомства сообщили об уничтожении безэкипажного катера ВСУ. По информации Минобороны, удар нанесли силы Черноморского флота в северо-восточной части моря.

дроны
Белгородская область
ВС РФ
пулеметы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.