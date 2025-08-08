Дрон-разведчик ВСУ рухнул под Белгородом Российские военные сбили дрон ВСУ «Валькирия» из пулемета

Российские военные уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат «Валькирия» при попытке провести воздушную разведку в приграничных районах Белгородской области. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, БПЛА был обнаружен постами наблюдения и сбит из пулеметного вооружения.

Противник пытался провести воздушную разведку территории Белгородской области с помощью БПЛА «Валькирия». Беспилотник обнаружен постом воздушного наблюдения и сбит из пулемета, — заявил собеседник агентства.

Дрон «Валькирия» представляет собой разведывательный аппарат с дальностью полета около 30 км. Его скорость достигает 60 км/ч.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ в районе Петровского в ДНР. Представитель Южной группировки войск добавил, что для поражения сил противника использовали два 152-миллиметровых осколочно-фугасных снаряда, выпущенных из гаубицы «Мста-Б».

До этого в пресс-службе российского военного ведомства сообщили об уничтожении безэкипажного катера ВСУ. По информации Минобороны, удар нанесли силы Черноморского флота в северо-восточной части моря.