Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 07:58

Стала известна схема финансирования теракта в «Крокусе»

Совершившая атаку на «Крокус» группировка финансировалась за счет криминала

Здание концертного зала «Крокус Сити Холл» после пожара Здание концертного зала «Крокус Сити Холл» после пожара Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Группировка «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), организовавшая теракт в «Крокус Сити Холле», получала финансирование через криминальные схемы. Согласно материалам уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС, боевики использовали незаконно полученные средства для подготовки преступления.

В распоряжении террористической организации «Вилаят Хорасан» находились добытые преступным путем денежные средства...говорится в документах.

Финансирование шло на аренду жилья, покупку оружия, взрывчатки, транспортных средств и средств связи, а также на выплаты исполнителям теракта. Полученные преступным путем деньги позволяли боевикам длительное время готовить атаку, приобретая все необходимое для совершения массового убийства.

Ранее сообщалось, что члены группировки, обеспечивавшие оружием нападавших на «Крокус Сити Холл», планировали совершить еще один теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Правоохранительные органы своевременно задержали злоумышленников. Находки были сделаны в арендованной квартире в Каспийске, правоохранители изъяли опасные предметы. Следствие устанавливает возможные связи задержанных с другими членами террористической сети.

Крокус Сити Холл
террористы
финансирование
криминал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме связали атаку на Сочи со злостью Зеленского из-за переговоров
Скандальная сделка о покупке альбома одного знаменитого рэпера расторгнута
«Играет в свое удовольствие»: Булыкин объяснил, почему Раков «рвет» РПЛ
Украина согласилась на перемирие
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору в своей Сюникской области
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.