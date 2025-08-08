Стала известна схема финансирования теракта в «Крокусе» Совершившая атаку на «Крокус» группировка финансировалась за счет криминала

Группировка «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), организовавшая теракт в «Крокус Сити Холле», получала финансирование через криминальные схемы. Согласно материалам уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС, боевики использовали незаконно полученные средства для подготовки преступления.

В распоряжении террористической организации «Вилаят Хорасан» находились добытые преступным путем денежные средства... — говорится в документах.

Финансирование шло на аренду жилья, покупку оружия, взрывчатки, транспортных средств и средств связи, а также на выплаты исполнителям теракта. Полученные преступным путем деньги позволяли боевикам длительное время готовить атаку, приобретая все необходимое для совершения массового убийства.

Ранее сообщалось, что члены группировки, обеспечивавшие оружием нападавших на «Крокус Сити Холл», планировали совершить еще один теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Правоохранительные органы своевременно задержали злоумышленников. Находки были сделаны в арендованной квартире в Каспийске, правоохранители изъяли опасные предметы. Следствие устанавливает возможные связи задержанных с другими членами террористической сети.