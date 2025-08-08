Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 07:23

«Четкий ответ»: глава РФПИ высоко оценил слова Трампа о встрече с Путиным

Дмитриев: Трамп четким ответом опроверг фейки по условиям встречи с Путиным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп четким ответом опроверг фейки по условиям встречи с российским лидером Владимиром Путиным, написал в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он отреагировал на слова главы Белого дома, который заявил, что его переговоры с Путиным не зависят от встречи главы РФ с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Четкий ответ снова опровергает фейковые новости, — написал Дмитриев.

Ранее на прямой вопрос о необходимости предварительной встречи Путина с Зеленским Трамп ответил, что российский лидер ничего не должен украинскому политику. Соответствующее заявление хозяин Белого сделал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, указывая на желание быстрее решить конфликт.

До этого политолог Андрей Кортунов заявил, что будущая встреча президента России и его американского коллеги почти наверняка будет посвящена украинскому вопросу. Что касается отношений Москвы и Вашингтона, для обсуждения этого вопроса требуется больше времени на подготовку. Эксперт также допустил, что встреча может стать своеобразным катализатором.

Россия
США
Владимир Путин
Дональд Трамп
Кирилл Дмитриев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинцы отбили депутата Москвича от сотрудников военкомата
Еще одна страна приостановит закупки вооружений у США
В Госдуме связали атаку на Сочи со злостью Зеленского из-за переговоров
Скандальная сделка о покупке альбома одного знаменитого рэпера расторгнута
«Играет в свое удовольствие»: Булыкин объяснил, почему Раков «рвет» РПЛ
Украина согласилась на перемирие
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору через Сюникскую область
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.