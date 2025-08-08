«Четкий ответ»: глава РФПИ высоко оценил слова Трампа о встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп четким ответом опроверг фейки по условиям встречи с российским лидером Владимиром Путиным, написал в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он отреагировал на слова главы Белого дома, который заявил, что его переговоры с Путиным не зависят от встречи главы РФ с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Четкий ответ снова опровергает фейковые новости, — написал Дмитриев.

Ранее на прямой вопрос о необходимости предварительной встречи Путина с Зеленским Трамп ответил, что российский лидер ничего не должен украинскому политику. Соответствующее заявление хозяин Белого сделал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, указывая на желание быстрее решить конфликт.

До этого политолог Андрей Кортунов заявил, что будущая встреча президента России и его американского коллеги почти наверняка будет посвящена украинскому вопросу. Что касается отношений Москвы и Вашингтона, для обсуждения этого вопроса требуется больше времени на подготовку. Эксперт также допустил, что встреча может стать своеобразным катализатором.