Путин поздравил с 90-летним юбилеем знаменитого Шерлока Холмса Путин поздравил Василия Ливанова с 90-летним юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летним юбилеем, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства назвал эталоном мастерства работы актера, получившего мировую известность по главной роли в советских фильмах о Шерлоке Холмсе.

Уважаемый Василий Борисович! Примите теплые поздравления с 90-летним юбилеем. Вы посвятили себя служению искусству, за долгие годы вдохновенного труда создали уникальную галерею замечательных актерских работ, — подчеркнул российский лидер.

Президент отметил, что насыщенный творческий путь Ливанова, его верность профессии и призванию вызывают искреннее уважение. Путин также пожелал актеру крепкого здоровья, жизненной энергии и всего наилучшего.

Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. Он сыграл более чем в 40 кинолентах, включая такие картины, как «Коллеги» (1962) по повести писателя Василия Аксенова, историческую драму «Звезда пленительного счастья» (1975) и фильм «Ярославна, королева Франции» (1978).

Накануне, 18 июля, в Кремле поздравили помощника президента России Владимира Мединского с 55-летием. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, все прошло в рабочем порядке — на утренней планерке.