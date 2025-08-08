Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 07:44

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 августа: инфографика

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В ночь на 8 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 30 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи с 00:20 мск до 05:40 мск 8 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Саратовской области, пять — над территорией Брянской области и по одному БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Волгоградской областей, — говорится в сообщении.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

дроны
Минобороны РФ
атаки ВСУ
Украина
ПВО
