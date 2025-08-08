Депутат призвал запретить создание независимой от РПЦ церкви в Казахстане

Предложение бывшего иеромонаха Иакова Воронцова о создании независимой от РПЦ структуры в Казахстане направлено на подрыв авторитета канонической церкви и ему необходимо противостоять, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, подобные инициативы угрожают единству православного мира и могут дестабилизировать межконфессиональные отношения.

РПЦ является духовной основой для миллионов верующих не только в России, но и в других странах, включая Казахстан. Попытки расколоть единство православного мира, особенно исходящие от лиц, лишенных сана за серьезные нарушения, должны вызывать озабоченность у всех, кто дорожит каноническим порядком и стабильностью в религиозной среде. Церковь всегда выступала за мир и согласие между народами. Любые действия, направленные на подрыв авторитета канонической церкви, в том числе инициатива Воронцова, — это удар по межконфессиональному и межнациональному миру. Мы должны совместно противостоять таким попыткам, — высказался Иванов.

Депутат призвал государственные органы и общественные организации совместно с церковью внимательно отслеживать подобные случаи и пресекать попытки раскола. Он также подчеркнул важность укрепления духовных и культурных связей.

