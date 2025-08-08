Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 08:05

Депутат призвал запретить создание независимой от РПЦ церкви в Казахстане

Депутат Иванов призвал противостоять попыткам создания новой церкви в Казахстане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложение бывшего иеромонаха Иакова Воронцова о создании независимой от РПЦ структуры в Казахстане направлено на подрыв авторитета канонической церкви и ему необходимо противостоять, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, подобные инициативы угрожают единству православного мира и могут дестабилизировать межконфессиональные отношения.

РПЦ является духовной основой для миллионов верующих не только в России, но и в других странах, включая Казахстан. Попытки расколоть единство православного мира, особенно исходящие от лиц, лишенных сана за серьезные нарушения, должны вызывать озабоченность у всех, кто дорожит каноническим порядком и стабильностью в религиозной среде. Церковь всегда выступала за мир и согласие между народами. Любые действия, направленные на подрыв авторитета канонической церкви, в том числе инициатива Воронцова, — это удар по межконфессиональному и межнациональному миру. Мы должны совместно противостоять таким попыткам, — высказался Иванов.

Депутат призвал государственные органы и общественные организации совместно с церковью внимательно отслеживать подобные случаи и пресекать попытки раскола. Он также подчеркнул важность укрепления духовных и культурных связей.

Иницатива Воронцова о создании независимой от РПЦ церкви — пример того, как религиозные вопросы становятся инструментом в руках тех, кто стремится дестабилизировать ситуацию. Важно, чтобы государственные органы и общественные организации совместно с церковью внимательно отслеживали подобные случаи и пресекали любые попытки раскола. Нам необходимо укреплять духовные и культурные связи, проводить совместные просветительские мероприятия, разъяснять верующим важность сохранения единства церкви, — резюмировал Иванов.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия официально потребовала от сирийских властей усилить меры защиты православных святынь на территории страны. Дипломат подчеркнул, что уровень террористической угрозы в Сирии остается высоким.

