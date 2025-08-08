Солдат ВСУ хотел забрать себе российский дрон, но подорвался на нем

Украинский военный нашел российский беспилотник и решил забрать с собой, но тот взорвался, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В опубликованном ролике видно, как мужчина несет дрон к своему мопеду, крепит его к багажнику и пытается уехать.
Сразу после этого раздался взрыв. Отмечается, что украинец не выжил после случившегося. Авторы канала пояснили, что если беспилотник оказался с оборванным каналом связи, то это не означает отсутствия риска подрыва.
Ранее сообщалось, что военнослужащий ВСУ погиб во время съемок постановочного видео о якобы успешной операции против российских войск в Сумской области. Видеоролик, претендующий на демонстрацию рейда украинского спецназа на российские позиции, был снят силами 144-го и 73-го центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ. В российских силовых структурах утверждают, что съемки привели к гибели солдата.
До этого депутат Рады Анна Скороход сообщила, что солдаты ВСУ массово покидают фронт из-за страха быть убитыми своими собственными командирами, а также из-за моральной и физической усталости.