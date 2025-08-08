Солдат ВСУ хотел забрать себе российский дрон, но подорвался на нем

Солдат ВСУ хотел забрать себе российский дрон, но подорвался на нем Украинский военный подорвался на беспилотнике при попытке его транспортировки

Украинский военный нашел российский беспилотник и решил забрать с собой, но тот взорвался, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В опубликованном ролике видно, как мужчина несет дрон к своему мопеду, крепит его к багажнику и пытается уехать.

Сразу после этого раздался взрыв. Отмечается, что украинец не выжил после случившегося. Авторы канала пояснили, что если беспилотник оказался с оборванным каналом связи, то это не означает отсутствия риска подрыва.

Ранее сообщалось, что военнослужащий ВСУ погиб во время съемок постановочного видео о якобы успешной операции против российских войск в Сумской области. Видеоролик, претендующий на демонстрацию рейда украинского спецназа на российские позиции, был снят силами 144-го и 73-го центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ. В российских силовых структурах утверждают, что съемки привели к гибели солдата.

До этого депутат Рады Анна Скороход сообщила, что солдаты ВСУ массово покидают фронт из-за страха быть убитыми своими собственными командирами, а также из-за моральной и физической усталости.