11 марта 2026 в 19:00

Легкий салат «Вероника» без лишних калорий: простой рецепт с тунцом, который не навредит фигуре

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда хочется приготовить что-то вкусное и сытное, но при этом легкое для желудка и фигуры. Салат «Вероника» — отличный вариант на каждый день: готовится быстро, получается свежим и питательным. Благодаря тунцу и рису блюдо хорошо насыщает, а огурцы и зелень делают его легким и сочным.

Ингредиенты:

  • тунец консервированный — 1 банка
  • огурцы — 2 шт.
  • яйцо вареное — 1 шт.
  • рис отварной — 100 г
  • репчатый лук — 1/2 головки
  • листья салата — по вкусу
  • оливковое масло — по вкусу
  • соевый соус — по вкусу
  • лимонный сок — по вкусу

Приготовление

Для начала заранее отварите рис и яйцо, затем дайте им немного остыть. Огурцы нарежьте небольшими кубиками, лук мелко нашинкуйте, а яйцо измельчите. Все переложите в глубокую миску или красивый салатник.

Тунец слегка разомните вилкой и смешайте с отварным рисом. После этого добавьте смесь к остальным ингредиентам. Листья салата нарежьте или порвите руками и тоже отправьте в миску.

Заправьте салат оливковым маслом, добавьте немного соевого соуса и несколько капель лимонного сока. Аккуратно перемешайте, чтобы продукты равномерно распределились. Перед подачей можно украсить блюдо зеленью или оливками — салат получается свежим, легким и очень аппетитным.

