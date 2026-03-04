Быстрый гороховый суп за 20 минут — нежный, ароматный и простой рецепт для дома

Суп — обязательное блюдо в ежедневном рационе, но часто времени на готовку мало. Этот гороховый суп по рецепту шеф-повара Василия Емельяненко готовится всего за 15–20 минут, а сочетание сливочного масла, сливок и копченой паприки делает его необычно нежным и ароматным. Простые ингредиенты всегда под рукой, а результат порадует всю семью.
Ингредиенты:
- горошек консервированный — 1 банка (с жидкостью);
- сосиски — 2–3 шт.;
- яйцо вареное — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- зеленый лук — 2 шт.;
- сливочное масло — 50–90 г;
- сливки — 4 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- копченая паприка — ⅓ ч. л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- лимон — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Растопите сливочное масло, обжарьте нарезанный лук до мягкости. Добавьте горошек вместе с жидкостью, сливки, лимонный сок, лавровый лист, паприку, соль, перец и немного воды, доведите до кипения и проварите минуту. Уберите лавровый лист, внесите майонез и пробейте блендером до гладкости. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук. Сосиски нарежьте кружочками, слегка обжарьте и добавьте в суп вместе с половиной яйца. Подавайте горячим — быстро, сытно и вкусно.
