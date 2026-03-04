Быстрый гороховый суп за 20 минут — нежный, ароматный и простой рецепт для дома

Суп — обязательное блюдо в ежедневном рационе, но часто времени на готовку мало. Этот гороховый суп по рецепту шеф-повара Василия Емельяненко готовится всего за 15–20 минут, а сочетание сливочного масла, сливок и копченой паприки делает его необычно нежным и ароматным. Простые ингредиенты всегда под рукой, а результат порадует всю семью.

Ингредиенты:

горошек консервированный — 1 банка (с жидкостью);

сосиски — 2–3 шт.;

яйцо вареное — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

зеленый лук — 2 шт.;

сливочное масло — 50–90 г;

сливки — 4 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

копченая паприка — ⅓ ч. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

лимон — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Растопите сливочное масло, обжарьте нарезанный лук до мягкости. Добавьте горошек вместе с жидкостью, сливки, лимонный сок, лавровый лист, паприку, соль, перец и немного воды, доведите до кипения и проварите минуту. Уберите лавровый лист, внесите майонез и пробейте блендером до гладкости. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук. Сосиски нарежьте кружочками, слегка обжарьте и добавьте в суп вместе с половиной яйца. Подавайте горячим — быстро, сытно и вкусно.

