В ЦСР назвали профессии будущего с неограниченным ростом зарплат Глава ЦСР Смелов: зарплаты будут расти у инженеров нового поколения

В ближайшее время ожидается острый спрос на инженеров нового поколения — специалистов в области робототехники, химии и материаловедения, заявил в интервью NEWS.ru гендиректор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. Также, по его словам, в топе окажутся прикладные ИТ-специалисты, работающие с искусственным интеллектом и большими данными, и операторы сложных технологических систем. Ключевым фактором роста зарплат станет способность управлять технологиями, добавил он.

Ожидается острый спрос на инженеров нового поколения (робототехника, химия, материаловедение), прикладных ИТ-специалистов (ИИ, данные), операторов сложных систем. Из навыков не обесценятся инженерное мышление, работа с данными, управление сложными технологическими процессами и способность быстро переучиваться, — сказал Смелов.

Говоря о несырьевых отраслях со стабильным ростом доходов, глава ЦСР указал на машиностроение и станкостроение, химическую промышленность и фармацевтику, а также промышленный ИТ-сектор. Именно там, где формируется технологический суверенитет и сохраняется кадровый дефицит, зарплаты будут расти уверенными темпами, отметил Смелов.

При этом, по его мнению, под давлением окажутся сотрудники, занятые рутинными функциями. В зоне риска — административный персонал и специалисты простых бухгалтерских операций. Их доходы могут расти медленнее инфляции или вовсе стагнировать из-за риска замещения автоматизированными программами, добавил эксперт.

Ранее эксперт Мария Игнатова заявила, что профессия сварщика признана самой высокооплачиваемой в России по итогам января 2026 года. По ее данным, медианная заработная плата таких специалистов в указанный период достигла 267,3 тыс. рублей в месяц.