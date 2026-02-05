Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 14:30

Кадровый эксперт назвала способ не попасть под сокращение на работе

HR-эксперт Татьяна Кожевникова: ИИ не заменит сотрудников с эмпатией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сегодня следует выбирать те области профессиональной деятельности, где пока слаб искусственный интеллект, соответственно, меньше риск потерять работу, рассказала в беседе с NEWS.ru эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. П. А. Столыпина Татьяна Кожевникова. По ее словам, ИИ пока не готов заменить людей там, где требуется интуиция, эмпатия и воображение.

Специалиста контактного центра, который решает типовые проблемы клиентов, легко может заменить чат-бот, а вот торгового представителя или эксперта по коммерческим переговорам — вряд ли, — пояснила Кожевникова.

Еще один критерий выбора новой специальности — ее востребованность на рынке труда, подчеркнула эксперт. Она утверждает, что на текущий момент, например, существует высокий спрос на сварщиков — это профессия, которую можно освоить за несколько месяцев.

Если же говорить про среднесрочную перспективу, то интерес могут представлять такие отрасли, как телекоммуникации, кибербезопасность, беспилотный транспорт, робототехника и другие сферы экономики, в которых цифровизация идет наиболее быстрыми темпами, — добавила собеседница NEWS.ru.

В 2026 году 67% россиян планируют начать работать по новой специальности. Готовность к смене профессионального направления в текущем году характерна для всех возрастных групп. Но в первую очередь это заметно среди молодежи. Так, более половины респондентов 18–24 лет уже уверенно планируют обновления в карьере.

Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
