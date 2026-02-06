Генетик или сварщик: на кого переучиться, чтобы получать 300 тысяч

В 2026 году более половины россиян планируют сменить профессию. Эксперты отмечают, что чаще всего это связано с желанием повысить свой доход. Какое образование стоит получить, чтобы зарабатывать 300 тыс. рублей в месяц — в материале NEWS.ru.

Кем хотят работать россияне

Результаты исследования, проведенного рекрутинговым агентством HеadHunter, показали, что в 2026 году 67% граждан России намерены работать по новой специальности. Представители сервиса отмечают, что все возрастные группы готовы к смене профессионального направления. Но в первую очередь это заметно среди молодежи. Более половины респондентов в возрасте 18–24 лет планируют обновления в карьере.

Как правило, россияне понимают, чем хотели бы заниматься в дальнейшем. 11% опрошенных рассматривают такие варианты, как самозанятость или собственный бизнес. Кроме того, респонденты собираются работать в качестве административного персонала, в сервисном обслуживании, на производстве, а также в среднем и топ-менеджменте.

Какие знания и навыки стоит получить в 2026 году

Визажист наносит макияж посетительнице салона красоты Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Визажист наносит макияж посетительнице салона красоты Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прежде всего следует выбирать те области профессиональной деятельности, в которых слаб искусственный интеллект. В этом случае меньше риск потерять работу, рассказала в беседе с NEWS.ru эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. П. А. Столыпина Татьяна Кожевникова.

Она отметила, что ИИ пока не готов заменить нас в тех сферах, где требуются интуиция, эмпатия и воображение.

«Специалиста контактного центра, который решает типовые проблемы клиентов, может легко заменить чат-бот, а торгового представителя или эксперта по коммерческим переговорам — вряд ли. Социальная сфера и область услуг тоже пока не под силу ИИ. Сотрудники благотворительных фондов, салонов красоты, специалисты по адаптации незащищенных категорий населения и персонал МФЦ — это те виды профессий, где нужны эмпатия и интуиция, поэтому там пока работают люди», — сказала она.

Еще один критерий выбора новой специальности — ее востребованность на рынке труда, подчеркнула Кожевникова.

«В настоящее время существует высокий спрос на сварщиков. Эту профессию можно освоить за несколько месяцев. В среднесрочной перспективе могут представлять интерес такие отрасли, как телекоммуникации, банки, кибербезопасность, беспилотный транспорт, робототехника, электронная коммерция и другие сферы экономики, в которых цифровизация идет наиболее быстрыми темпами. Всегда будет спрос на специалистов с техническим образованием», — добавила собеседница.

Нужно ли осваивать ИИ-технологии

Сотрудница научно-исследовательского института Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Сотрудница научно-исследовательского института Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кожевникова полагает, что еще один беспроигрышный вариант — получение квалификации в тех областях, которые развиваются в связи с применением так называемых экспоненциальных технологий, стимулирующих взрывной рост того или иного сектора экономики. К ним относятся, например, искусственный интеллект и нейросети, интернет вещей, беспилотный транспорт, включая БПЛА, дополненная и смешанная реальность, молекулярная биология, а также генная инженерия.

По словам эксперта, считаются перспективными все специальности, связанные с наукой о человеке, — медицина, биотехнологии, а также фармацевтика.

«Люди хотят и, главное, собираются жить дольше. В ближайшие десятилетия понадобится большое количество специалистов по поддержанию качества жизни, созданию лекарств от смертельных болезней, производству протезов и по другой высокотехнологичной заботе о здоровье», — резюмировала Кожевникова.

Специалист, который умеет применять ИИ для повышения личной продуктивности, быстрее анализирует данные, готовит тексты, презентации, отчеты, автоматизирует рутинные задачи. Он становится заметно эффективнее, пояснила NEWS.ru HR-директор одной из крупных коммерческих компаний Валентина Романова.

По ее словам, высокая продуктивность напрямую конвертируется в деньги.

«Если человек уже подкован в работе с ИИ, он с большей вероятностью сможет продать себя дороже, особенно при смене работы», — сказала Романова.

В каких отраслях можно получать 300 тыс. рублей

По словам заместителя руководителя аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елены Варламовой, следует выбирать либо инновационные направления деятельности, либо рабочие.

«Ситуация на рынке такова, что получать 200–300 тыс. рублей может как биохимик с высоким уровнем компетенций, так и экскаваторщик, чьи навыки также весьма востребованы», — пояснила она NEWS.ru.

С этой точкой зрения согласился автор Telegram-каналов «Толкователь» и Proeconomics Павел Пряников. В беседе с NEWS.ru он уточнил, что все зависит от того, нужно ли для работы высшее или средне-специальное образование.

Рабочие стоят у ковша шагающего экскаватора Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«При средне-специальном — это сервисно-рабочие специальности, которые еще долго не будут подвержены автоматизации. На них есть постоянный, устойчивый спрос. Например, это электрики и сантехники. Данные профессии позволяют работать на себя или даже создать небольшую фирму, тем более что существуют удобные инструменты поиска заказчиков через платформы», — пояснил эксперт.

Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев рассказал NEWS.ru, что сегодня самые востребованные специальности — медицинские и инженерные. По его словам, речь идет о терапевтах, хирургах, реаниматологах, медсестрах, инженерах по робототехнике, материаловедению, специалистах в IT-сфере и аграрном секторе, а также о педагогах.

«Можно овладеть частью профессий в достаточно быстрые сроки, но для многих требуется база в смежной отрасли или серьезная подготовка с нуля», — сказал парламентарий.

Нужно ли выбирать профессию на всю жизнь

Сегодня следует выбирать не профессию на всю жизнь, а траекторию, которая опирается на растущие отрасли и дефицитные роли, утверждает в разговоре с NEWS.ru управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.

«Первое направление — технические специалисты с руками и головой. Второе — информационные технологии на стыке с бизнесом и безопасностью. Важной является траектория, связанная со здравоохранением и социальными услугами. Государственные прогнозы прямо свидетельствуют о том, что значительная доля вакансий в перспективе будет требовать среднего профессионального образования. Колледжи и прикладные программы часто дают более быстрый и понятный вход в дефицитные роли», — заключил эксперт.

Сварщик в сборочном цехе завода Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

