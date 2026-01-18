Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 05:00

С 1 марта в России изменятся правила авиаперевозок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 марта в России вступают в силу изменения, которые обязуют авиаперевозчиков заранее информировать пассажиров об условиях перелета и возврата денег за билеты, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. По его словам, они направлены на укрепление прав пассажиров.

С 1 марта вступают в силу изменения в правила воздушных перевозок, утвержденные приказом Минтранса России № 341. Впервые в правилах детально закрепляется обязанность перевозчика заранее информировать пассажира об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или иных вынужденных обстоятельств, — заявил Якубовский.

Отдельный блок поправок предусматривает гарантии для семей с детьми до 12 лет, добавил депутат. Им будут предоставляться соседние места в салоне воздушного судна без взимания дополнительной платы.

Ранее малайзийский посол в РФ Чеонг Лун-Лай заявил, что прямое авиасообщение между Россией и Малайзией планируется запустить в первой половине 2026 года. Дипломат сообщил, что переговоры между профильными министерствами близятся к завершению и обе стороны весьма воодушевлены этим.

