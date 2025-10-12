Директора музея «Ясная Поляна» внесли в базу «Миротворца»

Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая попала в список «Миротворца» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», что следует из обновленных данных на сайте. 11 октября вместе с ней внесли еще трех однофамильцев: литературоведа Анастасию Толстую, актрису и режиссера Стасю Толстую (Венкову) и ее супруга, актера Ивана Толстого.

По версии украинского сайта, директор музея причастна к «осуществлению противоправных мероприятий», направленных на пропаганду российских ценностей среди детей. В поле интереса «Миротворца» она попала из-за создания программы культурно-просветительских маршрутов для школьников из новых российских регионов.

Ранее в «Миротворец» внесли бывшего заммэра Москвы Леонида Печатникова. Его также обвиняют в «покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины». В базе указано, что Печатников занимался организацией отдыха московских школьников, включая поездки в Крым.

До этого служба безопасности Украины объявила в розыск заведующего отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ им. А. С. Пушкина, археолога Владимира Толстикова. Информация об ученом была внесена в базу 27 июня 2025 года.