27 августа 2025 в 20:25

Совету ЕС впервые предъявили иск за антироссийские санкции

Алишер Усманов Алишер Усманов Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Адвокат предпринимателя Алишера Усманова Йоахим Штайнхофель подал иск к Совету ЕС с требованием «прекратить распространять клевету, основанную на публикациях СМИ», и слухи о якобы причастности бизнесмена к ситуации на Украине. Юрист утверждает, что при составлении «черных списков россиян» европейские власти действовали исходя из информации в изданиях, передает Euronews.

Выражение журналистом своего мнения не может служить основанием для санкций. Совет не может публиковать статью как якобы утверждение о факте, если сам автор поясняет, что это было лишь мнение, — подчеркнул Штайнхофель.

Адвокат напомнил, что сотни статей в крупных изданиях об Усманове были исправлены или удалены. При этом Евросовет брал их в расчет, даже если авторы официально отказывались от своих слов в суде.

Ранее США официально разрешили ввоз определенных категорий алмазов российского происхождения до 1 сентября 2026 года. Соответствующая лицензия была опубликована на официальном сайте ведомства после проведения необходимых административных процедур.

