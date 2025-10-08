Роман с Ковальчук, благотворительность, сын: как живет Сергей Перегудов

Актер Сергей Перегудов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Перегудов

Сергей Перегудов родился 6 октября 1981 года в Надыме. После окончания школы он поступил на экономический факультет Гуманитарного института города Волжского, однако через год его отчислили за неуспеваемость, и он переехал в Санкт-Петербург и поступил в Театральную академию.

«Родители просто хотели выучить сына на экономиста из практических, житейских соображений, чтобы я мог себя обеспечить. Но жизнь складывается по-разному. На экономическом я учился на платном отделении, а в театральном — на бюджетном. Этого козыря было достаточно, чтобы попытаться переломить ход мыслей родителей», — вспоминал артист.

Перегудов снимался в картинах «Убойная сила», «Тайны следствия», «Русский ковчег», «Ментовские войны», «Адъютанты любви», «Цепь», «Агент особого назначения», «Подсадной», «Моя фамилия Шилов», «Дом спящих красавиц», «Контрибуция», «Блюз для сентября», «Между нами небо», «Игра с огнем», «Шаляпин», «Лаборантка», «Союз спасения. Время гнева», «Хоккейные папы», «Маленькая ножка» и других.

Всего в его фильмографии более 90 работ.

Что известно о личной жизни Перегудова

Сергей Перегудов состоял в отношениях по цеху с коллегой по проекту «Тайны следствия» Анной Ковальчук. После расставания артисты остались друзьями.

«С Анной мы сохранили дружеские отношения. Действительно, роман был серьезный, мы даже хотели официально пожениться, но... как-то не сложилось. Причины самые распространенные, как и у большинства людей: в чем-то не сошлись наши взгляды, кто-то был не прав и т. д. Наверное, просто не судьба», — вспоминал Перегудов.

В 2021 году актер женился на Валентине Карюкиной. Его супруга не имеет отношения к кино. В 2022 году у пары родился сын Матвей.

Актер Сергей Перегудов с супругой Валентиной Карюкиной Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва‭»

Чем сейчас занимается Перегудов

Сергей Перегудов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Ревизор», «Опасные игры», «Графиня де Ла Фер», «Сотворившая чудо», The Demons, «Карамазовы», «Дядя Ваня», «Опасные игры», «Академия смеха», «Город. Женитьба. Гоголь» и «Евгений Онегин. Страницы романа».

В 2025 году вышли картины «Ложная тревога» и «Северный полюс» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленту «Большая вода» с Перегудовым.

Артист является попечителем двух благотворительных фондов «Подари мне крылья» и «Вера и Надежда», помогающих детям в трудных жизненных ситуациях.

«Благотворительностью я занялся, потому что это, на мой взгляд, невероятная, жизненно важная вещь для любого человека, не только для актера, и она нужна для человеческого и духовного роста. Я думаю, актерам проще в этом участвовать, потому что популярность может помочь привлекать внимание к проблеме и к работе фонда. У меня сейчас времени для этого стало меньше. Я и раньше был занят в театре и в кино, но находил время между съемками и спектаклями, а с рождением ребенка любая свободная минута сразу отдается ему. Поэтому участие в этой деятельности я немного уменьшил, но заниматься ею не перестал», — объяснял Перегудов.

