Латвийский пограничник подорвался на антироссийской мине SHOT: в Латвии пограничник подорвался на установленной против России мине

Латвийский пограничник получил тяжелые ранения после подрыва на мине, установленной местными властями якобы для сдерживания России, сообщает Telegram-канал SHOT. Его срочно госпитализировали с минно-взрывным повреждением. Власти пока никак не комментировали произошедшее.

Источник пишет, что этот инцидент стал первым после выхода Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Республика присоединилась к конвенции в 2005 году и отреклась от нее в начале 2025 года.

До этого появилась информация, что Литва закупила партию противотанковых мин на сумму более €10 млн (более 930 млн рублей). Также страна приобрела артснаряды калибра 155 мм для гаубиц PzH 2000 на €520 тысяч (более 48 млн рублей).

Ранее депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что Германии нужно выйти из Оттавской конвенции. По его словам, Берлин должен сделать это для обеспечения своей безопасности. При этом МИД республики отметил, что страна не собирается принимать подобное решение и будет соблюдать условия документа.