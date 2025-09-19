Дипломат рассказал, как Дания угрожает Калининградской области

Дания использует остров Борнхольм для создания угроз безопасности России, в том числе Калининградской области, рассказал «Известиям» посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. По его словам, такая активность, проводимая под надуманным предлогом, не останется незамеченной.

Такая враждебная активность Дании, конечно, не остается незамеченной нашей страной, — подчеркнул дипломат.

Он рассказал, что недавно Дания приняла решение о развертывании на острове на постоянной основе подразделений ВС страны численностью до полка. Кроме того, там же будет размещен мобильный наземный противокорабельный комплекс.

Тем временем премьер страны Метте Фредериксен заявила, что заявление российского посла Барбина о «безумии» не повлияет на решение Дании закупить дальнобойное вооружение — ракеты и беспилотники. Она заверила, что страна «не даст себя запугать».

При этом Дания отказалась от закупок американских систем ПВО Patriot, что может быть сигналом к тому, что союзники США начали сомневаться в необходимости зависеть от Вашингтона, как предположил политолог Константин Булавицкий. Он выразил уверенность, что для президента США Дональда Трампа это тревожный знак.