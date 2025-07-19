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19 июля 2025 в 09:08

Власти США придумали необычное применение двум военным базам

Bloomberg: мигрантов в США разместят на двух военных базах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Две американские военные базы будут использоваться сотрудниками иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в качестве центров для временного содержания мигрантов, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо главы Пентагона Пита Хегсета. Для этих целей будут использоваться объекты ВС Соединенных Штатов в Нью-Джерси и Индиане.

Администрация [президента США Дональда] Трампа будет временно содержать заключенных мигрантов на военных базах в Нью-Джерси и Индиане. <...> Министр обороны Пит Хегсет подписал план, позволяющий ICE использовать объединенную базу Макгуайр-Дикс-Лейкхерст <...> и Аттербери, — говорится в материале.

Ранее в Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что военная база Гуантанамо, расположенная на Кубе, также используется американскими властями в качестве пункта содержания заключенных мигрантов из 26 государств мира. В настоящее время на объекте пребывают 72 иностранных гражданина, которые были осуждены за особо тяжкие преступления.

Также сообщалось о массовом бегстве украинцев с территории США из-за ужесточения Трампом миграционной политики. Они вынуждены возвращаться в страны ЕС, так как у них нет уверенности в будущем.

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