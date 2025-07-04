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04 июля 2025 в 09:28

В МИД объяснили, зачем Великобритания назначила своей угрозой Россию

Посол Келин: Великобритания обрела второе дыхание в поиске угроз за счет России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Британские власти выбрали Россию угрозой, что позволило оправдать возвращение к схемам холодной войны, заявил в беседе с ТАСС российский посол в Лондоне Андрей Келин. Так он прокомментировал планы Великобритании закупить у США 12 истребителей F-35A, способных нести тактические ядерные авиабомбы B61-12.

Во время парламентских слушаний правительство оправдывалось тем, что носители ядерных зарядов F-35A дешевле, чем обычные истребители F-35B. На этом был сделан акцент. Но, по сути, в Лондоне возвращаются к схемам времен разгара холодной войны, когда Великобритания выполняла две задачи в рамках концепции НАТО по ядерному сдерживанию, – отметил дипломат.

Речь идет о «тактическом ядерном оружии воздушного базирования» и субмаринах с баллистическими ракетами. После роспуска Организации Варшавского договора первая задача была отменена в связи с «исчезновением внешней угрозы».

По его словам, «Лондон обрел второе дыхание в поиске угроз» в лице России и планирует восстановить потенциал доставки тактических термоядерных авиабомб. Предполагается, что новые истребители будут применяться в совместных ядерных миссиях Североатлантического альянса. С учетом планов нарастить число боеголовок на подводных лодках на 40% российской стороне «предстоит оценить, как эти шаги повлияют на сохранение стратегической стабильности», заключил посол.

Кроме того, Келин заявил, что «коалиция желающих» не достигла значимых результатов и превратилась в очередное сборище друзей Киева. Посол России в Великобритании отметил, что раньше у этой группы стран была «кипучая деятельность», но сейчас ажиотаж вокруг нее сошел на нет.

Великобритания
Россия
Андрей Келин
ядерное оружие
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