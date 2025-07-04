«Коалиция желающих» не достигла значимых результатов и превратилась в очередное сборище друзей Киева, заявил ТАСС посол России в Великобритании Андрей Келин. Он отметил, что раньше у этой группы стран была «кипучая деятельность», но сейчас ажиотаж вокруг нее сошел на нет.

Значимых результатов в лоббировании этой авантюры «коалиция» не достигла и превратилась в очередное сборище «друзей Украины», — сказал Келин.

Посол обратил внимание на то, что страны коалиции пытались удержать США в этом проекте. В настоящее время эта группа сконцентрирована на обучении украинских военных и повышении боеспособности ВСУ. Келин добавил, что никто из членов коалиции не намеревался всерьез развертывать крупный контингент своих военных на Украине.

Ранее Франция предоставила Украине бюджетные гарантии на €1,5 млрд (около 140 млрд рублей) для закупки вооружений у французских оборонных предприятий. Отмечается, что это поможет развитию долгосрочных отношений Парижа и Киева.

До этого сообщалось, что «коалиция желающих» готовится к тому, что президент США Дональд Трамп прекратит оружейные поставки Украине. Отмечается, что на встрече представителей объединения в Гааге «царила мрачная атмосфера».